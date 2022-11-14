الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد موسكو للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله

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