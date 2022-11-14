القاضية غادة عون لم تحضر أو وكيلها القانوني حتى الساعة إلى النيابة العامة التمييزية للإستماع إلى إفادتها في الدعوى المقدمة من الرئيس نبيه بري وعقيلته (الجديد)

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