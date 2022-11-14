النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": بعض الكتل تريد ربط مشروع الكابيتال كونترول برزمة من المشاريع الاصلاحية ونحن ككتلة مع اقرار هذا المشروع خاصة بما يتعلق بالحفاظ على حقوق المودعين وضمانتها

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