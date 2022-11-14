بو صعب: هناك حاجة في لبنان لتسيير المشاريع من خلال القروض وأُقرّ إبرام الموافقة على الحصول على قرضين لتمويل مشروع الصرف الصحي في البترون ومشروع صيانة الطرقات مع الموافقة على تشكيل لجنة من النواب للتنسيق مع لجنة الأشغال

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