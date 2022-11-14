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بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن حلفائها في شرق آسيا لمواجهة التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية

Lebanon 24
14-11-2022 | 09:15
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