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حزب الله في بيان: ندين بشدّة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين

Lebanon 24
14-11-2022 | 10:38
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