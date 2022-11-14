Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: استدعاء سفير ألمانيا احتجاجاً على تصريحات المستشار الألماني حول التطورات في إيران (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: أبلغنا السفير الألماني أن مواقف شولتس غير بناءة وهي انتهاج لسياسة تدمر علاقاتنا مع برلين (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2022 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: التصريحات التي نقلت عن ماكرون بشأن دعم ما يسمى بالثورة في إيران مدعاة للأسف والعار (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2022 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: نستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن التطورات الأخيرة في بلادنا ونعتبرها اتهاما سياسيا
lebanon 24
15/11/2022 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وکالة الأنباء الإيرانية: الخارجية الإيرانية استدعت سفير الدنمارك بعد هجوم على سفارة إيران بكوبنهاغن (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2022 11:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:22 | 2022-11-15
04:08 | 2022-11-15
03:04 | 2022-11-15
02:21 | 2022-11-15
00:34 | 2022-11-15
00:29 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website