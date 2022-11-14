Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" نقلاً عن رويترز: مقتل 3 أفراد من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأميركية في إطلاق نار

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن القناة 14 الإسرائيلية: الإدراة الأميركية ستبلغ إسرائيل أنها قد تفتح تحقيقا جنائيا في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
15/11/2022 11:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وزارة العدل الأميركية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح الـ"إف بي آي" تحقيقاً بمقتل شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2022 11:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بجامعة فرجينيا.. والضحايا "لاعبو كرة"
lebanon 24
15/11/2022 11:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على معبر الجلمة في منطقة جنين دون وقوع إصابات
lebanon 24
15/11/2022 11:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:22 | 2022-11-15
04:08 | 2022-11-15
03:04 | 2022-11-15
02:21 | 2022-11-15
00:34 | 2022-11-15
00:29 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website