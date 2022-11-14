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السلطات السودانية تلقي القبض على 16 ضابطا متقاعدا كونوا قوة عسكرية (العربية)

Lebanon 24
14-11-2022 | 13:31
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