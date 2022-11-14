نيويورك تايمز: البنتاغون سيدفع أكثر من 520 مليون دولار إلى "لوكهيد مارتن" لتعويض آلاف الصواريخ المواجهة التي أرسلها إلى أوكرانيا منذ 1 حزيران (الشرق)

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