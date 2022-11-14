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معوض ردًا على كلام نصرالله: هذا الموقف غير مستغرب من "حزب الله" حيث يريد استمرار منطق إخضاع الدولة له

Lebanon 24
14-11-2022 | 14:53
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