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معوض: ترشيحي لرئاسة الجمهورية هو ترشيح لبناني ولست بانتظار اي تسوية دولية

Lebanon 24
14-11-2022 | 15:11
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