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إذاعة الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغت وزارة العدل الإسرائيلية باحتمال طلب مواد للتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2022 | 15:30
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