نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة: أكثر من نصف الدول الأعضاء لم تؤيد قرار "التعويضات" لأوكرانيا في إخفاق تام لمن يروّجون "للنظام القائم على القواعد" (روسيا اليوم)

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