البنتاغون: الجيش الأميركي وقع عقود مع "لوكهيد مارتن" بنحو 520 مليون دولار لصناعة راجمات صواريخ جديدة تعويضاً عما تم تقديمه لأوكرانيا (روسيا اليوم)

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