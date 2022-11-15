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البيت الأبيض: الدول الغنية تتعهد بتقديم مبلغ 20 مليار دولار لإندونيسيا حتى تقلّل اعتمادها على الفحم

Lebanon 24
15-11-2022 | 03:04
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