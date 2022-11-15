Advertisement

أخبار عاجلة

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: الولايات المتحدة وحلفاؤها يتلاعبون بالشعوب برفضهم إدانة النازية ويدفعون العالم إلى حرب عالمية

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الروسي: حادثة صاروخ بولندا تظهر أن تدخلات الغرب بأوكرانيا قد تؤدي لحرب عالمية
lebanon 24
16/11/2022 11:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: العالم يتوقع من الصين والولايات المتحدة أن تضطلعا بدور مهم لعلاج قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي
lebanon 24
16/11/2022 11:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: موسكو تواجه الناتو والغرب بمفردها ونحن قادرون على تحمل هذه المواجهة
lebanon 24
16/11/2022 11:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: الدول الغربية تقوم بخرق المادة 100من ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
16/11/2022 11:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2022-11-16
03:52 | 2022-11-16
03:50 | 2022-11-16
03:49 | 2022-11-16
03:37 | 2022-11-16
03:30 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website