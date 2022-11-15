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جميل السيّد: سألت وزير المال عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان تبيّن انه 10.3 مليار دولار بينما أموال المودعين تفوق 80 مليار وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون "الكابيتال كونترول"

Lebanon 24
15-11-2022 | 06:23
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