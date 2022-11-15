بو صعب بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قانون الكابيتال كونترول: الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى والجميع وصل إلى نتيجة أن هذا القانون يجب أن يناقش

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