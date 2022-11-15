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بوصعب: لا أوافق أن ما حصل اليوم مهزلة والنقاش كان مطولاً وجدياً وانهينا 6 فقرات والاسبوع المقبل سيكون هناك جلسة من اجل متابعة القانون لاقراره

Lebanon 24
15-11-2022 | 07:14
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