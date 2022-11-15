معوّض للـ"أم تي في": الغاية من إجتماع نواب المعارضة والمستقلين في مكتبة مجلس النواب تشاورية والمطلوب تنسيق المواقف وليس الاتفاق على اسمي بل بحث الاستراتيجية الرئاسية والتشريع بغياب الرئيس

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