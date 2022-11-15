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غوتيريش: حذرت في قمة العشرين من نقص الغذاء العالمي خلال العام المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة

Lebanon 24
15-11-2022 | 10:38
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