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وزير الأمن الداخلي الأميركي: الولايات المتحدة تواجه تهديدات إرهابية أكثر تعقيدا وأكبر من أي وقت مضى

Lebanon 24
15-11-2022 | 10:51
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