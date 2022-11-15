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نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قضية شيرين أبو عاقلة تحتاج لتحقيق شامل ونقدر أي جهد في ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
15-11-2022 | 12:37
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