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الخزانة الأميركية: الخارجية ستدرج مجموعة "فاجنر" الروسية والقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات (الشرق)

Lebanon 24
15-11-2022 | 13:48
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