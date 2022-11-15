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المتحدث باسم الحكومة البولندية: الوضع متأزم بعد سقوط صواريخ روسية على أراضينا (العربية)
Lebanon 24
15-11-2022
|
14:35
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