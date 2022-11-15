Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الحكومة البولندية: الوضع متأزم بعد سقوط صواريخ روسية على أراضينا (العربية)

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي يتصل بالسلطات البولندية لمناقشة سقوط صواريخ على أراضيها قيل إنها روسية (العربية)
lebanon 24
16/11/2022 11:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/11/2022 11:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حلف شمال الأطلسي: نتحقق من تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/11/2022 11:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تدين سقوط صواريخ روسية على بولندا وتؤكد تضامنها مع وارسو (العربية)
lebanon 24
16/11/2022 11:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:22 | 2022-11-16
04:20 | 2022-11-16
04:19 | 2022-11-16
04:19 | 2022-11-16
03:56 | 2022-11-16
03:52 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website