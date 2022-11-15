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الدفاع الروسية: لم يتم توجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية والحطام الذي أظهرته الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة روسية (العربية)

Lebanon 24
15-11-2022 | 15:01
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