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وسائل إعلام تركية: إحتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح ما أدى إلى امتداد الحريق لـ5 مركبات كانت متوقّفة في محيط المكان

Lebanon 24
15-11-2022 | 16:22
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