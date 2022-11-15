Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: سنعود للعمل باتفاق الحبوب إذا تم رفع القيود عن نظام "سويفت" المالي

Lebanon 24
15-11-2022 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: الخارجية ستدرج مجموعة "فاجنر" الروسية والقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات (الشرق)
lebanon 24
16/11/2022 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الإتفاقية الأوكرانية - الروسية بشأن الحبوب "ضرورية للأمن الغذائي العالمي"
lebanon 24
16/11/2022 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ" نقلا عن مصادر: وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيُمثل روسيا بقمة العشرين بدلا من بوتين (الشرق)
lebanon 24
16/11/2022 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الهندية يدعو إلى إصلاح النظام العالمي "أحادي القطب" بما يشمل مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
16/11/2022 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2022-11-16
04:27 | 2022-11-16
04:26 | 2022-11-16
04:22 | 2022-11-16
04:20 | 2022-11-16
04:19 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website