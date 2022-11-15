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بيان لوزارتي الخارجية والدفاع في فرنسا: ماكرون طالب بإجراء تحقيقات في سقوط صواريخ على بولندا

Lebanon 24
15-11-2022 | 17:58
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