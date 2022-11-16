Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأممي إلى ليبيا: إرجاء الانتخابات يهدد بتقسيم البلاد

Lebanon 24
16-11-2022 | 01:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي: الوضع في ليبيا يستدعي عملية "توافق في الآراء" لإعادة شرعية الدولة (العربية)
lebanon 24
16/11/2022 11:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي يحثّ لجنتي المنطقة الغربية والشرقية العسكريتين في ليبيا على العمل سويا
lebanon 24
16/11/2022 11:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي لليبيا يحث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل
lebanon 24
16/11/2022 11:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: التنافس بين الولايات المتحدة والصين يهدد بتقسيم الاقتصاد العالمي (الشرق)
lebanon 24
16/11/2022 11:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2022-11-16
04:27 | 2022-11-16
04:26 | 2022-11-16
04:22 | 2022-11-16
04:20 | 2022-11-16
04:19 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website