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وزارة الدفاع الروسية: روسيا شنت هجوما واسعا الثلاثاء على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:20
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