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الرئيس البولندي: من الممكن جدا أن يكون الصاروخ قد أطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية

Lebanon 24
16-11-2022 | 06:09
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