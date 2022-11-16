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مسؤول المناخ في الاتحاد الأوروبي: التكتل سيُوفّر 60 مليون يورو لصالح تعويضات "الخسائر والأضرار" للدول المتضررة من تغيرات المناخ

Lebanon 24
16-11-2022 | 10:53
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