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قائد القيادة الأميركية الوسطى: شاهدنا قبل أسبوع انسحابا روسيا من خيرسون مع اتخاذ مواقع دفاعية وهو نجاح أوكراني (الجزيرة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 13:08
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