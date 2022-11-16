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الخارجية الأميركية: سقوط الصاروخ داخل الأراضي البولندية ما كان ليحدث لولا الحرب الروسية على أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 14:36
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