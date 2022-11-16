Advertisement

أخبار عاجلة

النيابة العامة في خوزستان: اعتقال 3 اشخاص أساسيين في أحداث أعمال الشغب في مدينة ايذه

Lebanon 24
16-11-2022 | 16:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة في خوزستان: يتم العمل على ملاحقة واعتقال المتورطين الآخرين في الاعتداء
lebanon 24
17/11/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لحرس الثورة في محافظة خوزستان: مجموعة مسلحة استغلت أجواء الشغب والفوضى في مدينة ايذه وفتحت النار على الناس والشرطة
lebanon 24
17/11/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
استخبارات حرس الثورة في إيران: اعتقال 3 خلايا إرهابية لمنظمة خلق خلال أعمال الشغب قبل تنفيذهم أي اعمال بخوزستان واصفهان وفارس
lebanon 24
17/11/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: 4 قتلى وعدد من الجرحى في هجوم إرهابي نفذه مسلحون بمدينة إيذه بخوزستان غربي إيران (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2022-11-16
19:09 | 2022-11-16
19:07 | 2022-11-16
19:05 | 2022-11-16
19:00 | 2022-11-16
18:30 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website