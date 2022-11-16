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بايدن: سأعمل مع أي شخص مستعد للعمل معي جمهوريا كان أم ديمقراطيا لتحقيق نتائج لصالح الشعب الأميركي

Lebanon 24
16-11-2022 | 19:11
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