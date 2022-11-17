Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "من دون تغيير"
lebanon 24
17/11/2022 22:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول تركي لفرانس برس: تركيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقا للأحكام الحالية"
lebanon 24
17/11/2022 22:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: دول مجموعة السبع تدعو روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
17/11/2022 22:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لقمة دول العشرين في بالي يرحب باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود
lebanon 24
17/11/2022 22:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:42 | 2022-11-17
15:41 | 2022-11-17
15:39 | 2022-11-17
15:35 | 2022-11-17
15:34 | 2022-11-17
15:22 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website