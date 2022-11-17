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النائب الياس حنكش لـLBCI: نأخذ الاستحقاق الرئاسي بشكل جدي والفريق الآخر ليس لديه أي مرشح جدي ولا ضرورة أهم من انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:53
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نصرالله: نحن لا نظن أن أحداً يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونحن نشدد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لا تعني ان نملأ الفراغ بأي رئيس
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