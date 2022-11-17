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فؤاد مخزومي للـLBCI: لا مشكلة لدينا بالحوار ونريد شخصاً نتوافق معه على مشروع إنقاذي واتفاق الطائف كان واضحاً والسلاح يجب أن يكون تحت مظلة الدولة

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:35
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lebanon 24
17/11/2022 22:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج للـLBCI: اليوم سيكون لدينا موقف دستوري حول موضوع رسالة عون وليس لدينا وقت لنضيّعه بدون رئيس للجمهورية
lebanon 24
17/11/2022 22:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: يجب ألا ندخل في نقاش الآليات الدستورية والسلاح موجود على الطاولة ولدينا قاعدة جيدة وهي إتفاقية الطائف لكنها تحتاج إلى تطوير
lebanon 24
17/11/2022 22:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لم يحصل تواصل مع الحريري مؤخرا والموضوع متعلق بقراره بالاعتكاف المؤقت وكنا نتمنى الا يكون هذا الامر كذلك لأن هناك وضعا غير سليم في الطائفة السنية ويجب معالجته
lebanon 24
17/11/2022 22:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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