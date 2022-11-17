النائب غسان حاصباني لـ"الجديد": نعمل على ان يرتفع عدد الاصوات التي تؤيّد ميشال معوض للرئاسة وجلسة بعد جلسة سنثبت اننا على موقفنا لمصلحة البلد

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