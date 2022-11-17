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النائب مارك ضو: إذا أردنا التصويت لأحد فسيكون ميشال معوض ونحن على تواصل معه ونحاول بناء جبهة معارضة نيابية قوية متوافقة على مرشح موحد

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:40
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