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وضاح الصادق لـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:45
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سيمون أبي رميا: اليوم هناك نصاب لكن لن يُنتخب أيّ رئيس ويجب أن ننتج رئيساً قبل الدخول بمرحلة الفراغ ويجب أن نبني حواراً إيجابيًّا انطلاقاً من هذه الجلسة (mtv)
lebanon 24
17/11/2022 22:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نعمة افرام لـLBCI: نريد رئيساً وبأسرع وقت ممكن على المواضيع التوافقية
lebanon 24
17/11/2022 22:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة انتخابية سادسة اليوم لا تُنتج رئيسا
lebanon 24
17/11/2022 22:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: تريدون لبنان واحداً انتخبوا رئيسا ما قيمة نيابتكم اذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس ؟
lebanon 24
17/11/2022 22:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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