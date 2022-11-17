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الرئيس بري: الكلمة الاخيرة ليست لك يا شيخ سامي ما قلته بالاول مقبول اما ما قلته أخيرا فهو مرفوض

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:10
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