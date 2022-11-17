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النائب هادي ابو الحسن: ما يحصل يؤكد حاجتنا الى تفسير الدستور في مجال النصاب غير ان مسيرة المجلس تؤكد على ضرورة توفر نصاب الثلثين
Lebanon 24
17-11-2022
|
04:14
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