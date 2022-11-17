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النائب شمعون: بناء على المادة 75 من الدستور يجب ان تكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:30
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النائب نديم الجميّل: حان الوقت لانتخاب رئيس ويجب إيجاد حلّ لهذا الأمر وفي الدستور لا يُحكى عن النصاب في المادة المخصّصة لانتخاب الرئيس
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