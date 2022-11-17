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برّي للنائب وضاح الصادق: تفسير الدستور يحتاج إلى الثلثَيْن على الأقلّ وبالتالي من يعطّل الانتخاب بإمكانه تعطيل التفسير

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:31
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17/11/2022 22:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/11/2022 22:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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