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وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:35
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