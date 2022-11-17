Advertisement

أخبار عاجلة

بري يختتم جلسة انتخاب الرئيس بعد فقدان النصاب ويُحدد يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة جديدة

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فقدان النصاب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في دورتها الثانية والرئيس بري يعلن انه بحال حصول توافق سيعين فورا جلسة انتخاب جديدة
lebanon 24
17/11/2022 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: ربما تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الجمعة المُقبل لأن توقيع الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب
lebanon 24
17/11/2022 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري: مبدئيا الجلسة المقبلة يوم الخميس ولكن اعود وأؤكد لكم التاريخ
lebanon 24
17/11/2022 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس بعد تطيير النصاب الى موعد يحدد لاحقًا
lebanon 24
17/11/2022 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:42 | 2022-11-17
15:41 | 2022-11-17
15:39 | 2022-11-17
15:35 | 2022-11-17
15:34 | 2022-11-17
15:22 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website